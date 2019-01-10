Мир Италия отказалась принимать мигрантов - будет депортировать по ускоренной схеме

2019-01-11 11:12 57

Италия не намерена принимать новых мигрантов и предлагает ускорить процесс их депортации из Европы.

Как заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, озвучиваемые в Европе предложения принимать мигрантов "становятся большой проблемой".

"Я как министр никогда не соглашусь на то, чтобы принимать новых мигрантов. Мы должны ускорить процесс депортации, который уже начался в Европе", – сказал Сальвини.

Напомним, в декабре 2018 года Генассамблея ООН приняла Глобальный пакт о беженцах. Документ включает пути минимизации негативных факторов миграционных процессов и способы защиты мигрантов. Многие страны, в числе которых были США, Австрия, Венгрия, Болгария, Италия, Швейцария, Чехия, Австралия и Израиль, заранее говорили, что не намерены подписывать пакт.