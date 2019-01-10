Украина В СБУ обнародовали цифры: сколько опасных граждан РФ не впустили в Украину

2019-01-11 18:29 216

В СБУ назвали точные цифры по гражданам РФ, которым в 2018 году запретили въезд в страну.

"В 2018 году 157 гражданам РФ запрещен въезд в Украину, из которых 83 – российские пропагандисты", - говорится в обнародованных пресс-службой ведомства данных.

Также СБУ обнаружила и заблокировала 360 киберинцидентов: 49 администраторов групп в социальных сетях были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам сообщено о подозрении, 20 приговоров вступили в силу.

Военная контрразведка службы в 2018 году выявила 152 боевиков самопровозглашенных "ДНР/ЛНР", 54 из них задержали.

Согласно данным ведомства, в прошлом году СБУ предотвратила 8 террористических актов на территории Украины, 5 из них были раскрыты. Всего в 2016-2018 годах были предотвращены 28 террористических актов.