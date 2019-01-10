Украина Выходные дни 2019: сколько отработают украинцы

2019-01-10 18:00 216

Кабинет Министров рекомендует в 2019 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг, передают Українські Новини.

Так, вторник, 30 апреля, предлагается перенести на субботу, 11 мая (1 мая — День труда); понедельник, 30 декабря, рекомендуется перенести на субботу, 21 декабря; вторник, 31 декабря, — на субботу, 28 декабря.

Такие рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.