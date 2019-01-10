Украина Правительство перепроверит субсидии и пенсии украинцев задним числом

2019-01-10 22:00 114

На заседании правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития одобрен проект закона о верификации и мониторинге государственных выплат (соцпомощи, субсидий, пенсий, стипендий и т.д.), который предлагает разрешить Минфину тотальную слежку за гражданами.

Об этом пишет UBR.

Проверять справедливость выплат чиновники собираются тремя способами. Превентивную верификацию планируют проводить при оформлении выплат, текущую – систематически в режиме онлайн, а ретроспективную – задним числом, за предыдущие годы (до 3-х лет). Причем по результатам последней Минсоцполитики вправе требовать возвращения от получателя выплат, если он их получал незаслуженно.

«Если поданная получателем информация будет признана неправдивой, переплата должна быть возвращена, но только в судебном порядке. На самом деле, эта норма и сейчас действует, только не называется таким словом. То есть, если вы подали неверную ведомость, государство при подтверждении этого факта имеет право потребовать возврат переплаченных средств. Но тут есть одна правовая тонкость – такое право не будет иметь «обратной силы», то есть, выдав субвенцию, государству будет сложно вернуть деньги обратно. Но в любом случае точку в споре между получателем помощи и государством будет ставить суд», – рассказала адвокат ТОВ «Инколанс» Ольга Драчевская.

«По Киеву из 200 тыс. субсидиантов всего 5 человек были лишены субсидий из-за неправильно поданных ведомостей, а потом уже мы выяснили, что имел место обман. Но у столицы больше технологических возможностей для мониторинга, а в целом по Украине процент выше. Подобные случаи, как правило, мы предотвращаем превентивно – проверяем заявителей и, выясняется, что, например, один в Одессе купил жилье, другой – домик в Закарпатье, третий – участок под Черниговом и т. д. Но единой базы у нас нет, мы сами отправляем запросы в различные ведомства», – отметил заместитель директора департамента соцполитики КГГА Максим Бутченко.

Законопроект не определяет категории граждан, которые подвергнутся проверке. Планируется, что «злоумышленников» будут вычислять путем сбора и анализа всей информации о счетах, имуществе, покупках и т. д. через некую информационно-аналитическую платформу, в которую будет стекаться информация от различных государственных ведомств, банков и т. д. Причем охватывать она будет всех украинцев.

«Фактически этот законопроект призван создать единый аналитический орган, который возьмет на себя обязанности по назначению государственных дотаций. Если сейчас назначение госсубвенций является прерогативой органов, которые дают эти субвенции (Минсоцполитики, Пенсионный фонд), то согласно проекту они обязаны будут получить согласие у вновь созданного органа и придерживаться его рекомендаций относительно назначения выплат и их размера. Скорее всего, этот аналитический орган получит доступ не только к персональной информации заявителей, но и их родственников и других людей, поскольку базы данных, которыми он будет пользоваться, консолидируют информацию обо всех рожденных в Украине гражданах», – уточнила Ольга Драчевская.

Каким образом эта платформа должна заработать, проект не прописывает, такие нюансы будут определяться подзаконными актами. Однако очевидно, что новый аналитический орган будет иметь прямое отношение к Минфину. И здесь юристы обращают внимание на тот факт, что ведомство однажды уже получило «нагоняй» от Конституционного суда, считающего, что чиновникам не следует так глубоко заглядывать в кошельки украинцев.

«Этот проект содержит нормы, прямо нарушающие постановление Конституционного суда, которым тот запретил доступ Минфина к персональным данным граждан, определив это как нарушение их конституционных прав. Он подготовлен, вероятно, в расчете на то, что народные депутаты не следят за решениями КС, поэтому могут принять и такой неконституционный закон. Авторы этого законопроекта должны понести за это ответственность», – высказал свое мнение старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Ольга Драчевская добавляет, что данный законопроект ставит в неловкое положение и Национальный банк, и всех его подопечных.

«Следует обратить внимание, что данный законопроект предоставляет право доступа соответствующему органу (т. е. Минфину) к счетам людей. А эта информация составляет банковскую тайну. Порядок доступа к ней должен быть утвержден НБУ. Поэтому любопытна позиция Нацбанка по этому поводу», – задается она вопросом.

Верификация выплат сейчас действительно находится в тренде во многих странах, прежде всего Европы, где немало нахлебников получают деньги просто так. Эксперты, однако, обращают внимание, что авторы украинской версии верификации даже не ставят себе целью решить те задачи, с которыми пытаются справиться их европейские коллеги.

«За 10 месяцев Минфин выдал 7,5 млн рекомендаций и вернул в бюджет 50 млн грн. Коэффициент полезного действия в среднем на 1 рекомендацию — 7 грн., дешевле даже стоимости проезда в киевском метро. Общая же сумма выплат, которая подлежит верификации, составляет около $20 млрд за 2018 год, в бюджет за этот период удалось вернуть всего около $2 млн. При этом в пояснительной записке авторы рассчитывают на эффект в текущем году «не менее, чем в 2018 году». Нет даже надежд на существенное увеличение адресности субсидий. Несколько лет назад в Греции и Грузии были проведены верификации Пенсионного фонда, после которых выяснилось, что 30% расходов были нецелевыми. Если в Грузии это были «мертвые души», то в Греции — несколько пенсий на одного человека. А наш Минфин рассчитывает вернуть 0,0001%. Это ничтожно мало», – прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.