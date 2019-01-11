Мир Революция скорости: "Желтые жилеты" уничтожают тысячи радаров фотофиксации на дорогах

2019-01-11 12:41 294

Протестующие во Франции уже уничтожили более 3200 радаров, которые контролировали соблюдение скоростного режима. Это более 60% от их общего количества.

"Почти 60% дорожных радаров сейчас неисправны или полностью уничтожены", - сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Он обвинил в этом радикальные и криминальные элементы, которые затесались в ряды "желтых жилетов".

Французы чрезвычайно недовольны новым скоростным режимом, который вступил в силу с 1 июля 2018 года. На второстепенных дорогах без центрального отбойника нельзя набирать скорость свыше 90 км/ч. В виду этого дорожные радары для фиксации скорости стали "мишенью" для "желтых жилетов".

Людей не пугает, что за повреждение радара могут наказать штрафом в размере до 30 000 евро и на два года лишить свободы.

В 2017 году во Франции на приобретение и установку дорожных радаров потратили более одного миллиарда евро.

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