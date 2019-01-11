Украина В Кабмине раскритиковали способ монетизации субсидий

2019-01-12 11:00 366

В Модели монетизации субсидий определили несколько неточностей. В частности, средства будут получать не непосредственно люди, а газсбыты, теплоэнерго, облэнерго и водоканалы.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Сергей Хабатюк.

«Законом о жилищно-коммунальных услугах определено, что «предусмотренные законодательством льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачиваются потребителю в денежной форме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины». И это должно произойти с 1 января этого года», — сообщил Хабатюк.

Чиновник добавляет, что модель монетизации субсидий, которую утвердило правительство, не предусматривает выдачи средств на руки потребителям. Однако в законе четко прописано, что получателем льгот и субсидий является потребитель.

Но чиновники решили, что закон можно не выполнять, или выполнять лишь частично. В этом году 55 миллиардов гривен предусмотрено выплатить напрямую исполнителям услуг, а не людям, а 35 миллиардов гривен не в денежной форме, а путем квазиденежных расчетов, – подытожил Хабатюк.