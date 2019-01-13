Украина На химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар

2019-01-13 01:16 246

 

На заводе Карпатнефтехим загорелась установка по производству олефинов. Данных о пострадавших нет.

На заводе Карпатнефтехим в городе Калуш Ивано-Франковской области вечером 12 января произошел масштабный пожар. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

"12 января в 21.08 поступило сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО Карпатнефтехим. В настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Подразделения УГСЧС в области с помощью лафетных стволов осуществляют охлаждение соседних зданий", − написала Бабушкина.

Позже в ГСЧС информировали, что по состоянию на 22.30 инженерными персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки.

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