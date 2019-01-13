Украина Названы лучшие гадания на Старый Новый год-2019

2019-01-13 01:22 252

 

Стоит отметить, что, в ночь с 13 на 14 января, с помощью гаданий можно узнать имя, характер, цвет волос своего суженого, скоро ли будет свадьба, будет ли брак счастливым и многое другое.

Гадание на Старый Новый год с чашками

Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее.

Кольцо означает скорую свадьбу,

хлеб – достаток,

монета – богатство,

сахар – веселье,

соль – неудачу,

лук – слезы.

Чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.

Гадание на Старый Новый год на зернах

Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество означает положительный ответ на ваш вопрос, а нечетное – отрицательный.

Гадание на Старый Новый год на варениках

Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь «с перчинкой».

В ночь с 13 на 14 января незамужним девушкам нужно положить под подушку четыре карты с изображениями королей разных мастей. На утро нужно вытащить одну карту. Но не смотреть. Какой масти будет король, таким будет и будущий муж. Пиковый король – старый и ревнивый муж, трефовый – муж-военный, червовый – молодой и богатый суженый, а бубновый король значит, что муж будет желанным.

Гадание 13 января на имя суженого

Узнать имя будущего мужа на Старый Новый год очень просто. Достаточно просто выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.

Гадание на Старый Новый год по книге

Узнать ответ на свой вопрос на Старый Новый год можно с помощью книги. Мысленно озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.

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