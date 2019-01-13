Украина Синоптики сообщили, какие регионы Украины засыплет снегом

2019-01-13 01:27 342

В воскресенье, 13 января, в некоторых областях Украины ожидаются снегопады.

Об этом сообщает Народная Правда со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, снег синоптики прогнозируют в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории страны — без осадков, облачно с прояснениями.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 10 градусов, днем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов.