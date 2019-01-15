Мир Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве

2019-01-16 13:16 363

МИД Греции обвинил официальную Москву во вмешательстве во внутренние дела после комментария российского ведомства о переименовании Македонии.

"Мы ожидаем, что МИД РФ в дальнейшем будет воздерживаться от таких заявлений, которые являются вмешательством во внутренние дела Греции", - указано в заявлении МИД Греции.

МИД РФ ранее осудил переименование Македонии и призвал рассмотреть этот вопрос в Совбезе ООН. В греческом ведомстве заявили, что комментарий Москвы "не совместим с уровнем дружественных отношений двух стран".

"Обращение к политическому развитию внутренних событий в дружественных странах со стороны российского МИД не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что комментарий Москвы игнорирует греческие демократические институты и является вмешательством во внутренние дела страны.

Также Афины упрекнули Москву в том, что она годами признавала Бывшую Югославскую республику Македония как "Республика Македония", зная о чувствительности греческого народа к этому названию.