Украина Стало известно, кого разыскивают за избиение Dzidzio

2019-01-15 19:00 303

Сотрудники полиции Киева разыскивает двоих иностранцев, которых подозревают в нападении на певца Dzidzio. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Им уже заочно сообщили о подозрении.

Указано, что неизвестные, которые в тот день напали на музыканта и актера Михаила Хому, вели себя агрессивно, нецензурно ругались и несколько раз ударили певца в голову. Затем мужчины скрылись на двух автомобилях.

В ходе следственной операции сотрудники полиции нашли одну из машин в соседнем районе столицы и установили личность подозреваемых.

Выяснилось, что ими оказались иностранцы в возрасте 36 и 33 лет. Подозреваемые уже были ранее судимы за подделку документов, пока их не нашли.

Как сообщалось ранее, популярный украинский певец DZIDZIO до сих пор находится в больнице, куда он попал после нападения в Киеве накануне Нового года. Пострадавшему повредили ухо и он ранее уже заявлял, что может потерять слух, поэтому будет серьезно относиться в лечению.