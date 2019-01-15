Украина В ГФС назвали рекордный налог на доходы физических лиц

2019-01-15 21:00 486

 

В 2018 году граждане Украины задекларировали 73,1 миллиарда гривен дохода, полученного в 2017 году, что на 9,9 миллиарда, или на 16% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«По результатам кампании декларирования в 2018 году гражданами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, представлено более 622 тыс. деклараций, что почти на уровне предыдущего года (в 2017 году – почти 636 тыс. деклараций). Вместе с тем количество налогоплательщиков, которыми была задекларирована прибыль от операций с инвестиционными активами, выросло на 20%, а количество плательщиков, которые получили доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества, – на 23%», — говорится в сообщении.

Самостоятельно определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц к уплате в бюджет в сумме 2,3 млрд грн, что на 468,5 млн грн, или на 24% больше, чем в предыдущем году. Сумма военного сбора к уплате составляет 302,7 млн грн, что на 31,8 млн грн, или на 12 процентов больше, чем в предыдущем году.

Рекордная сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена и уплачена жительницей г. Киева, размер которой превышает 120 млн грн.

Кроме этого, тремя жителями г. Киева и Киевской области задекларированы и уплачены в бюджет налоговые обязательства в размере от 50 млн грн до 100 млн грн, а 10 жителями г. Киева и Запорожской области уплачено в бюджет — от 10 млн грн до 50 млн грн.

Количество граждан, которые в течение 2018 года задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 4 процента и составляет более 143 тыс. лиц.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определена налогоплательщиками в сумме 265,7 млн грн, что на 51,4 млн грн, или на 24 проц. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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