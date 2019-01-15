Украина Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года

2019-01-15 19:30 228

 

В 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10,1 тысячи гривен.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов.

«Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 грн – в 2020 году, 12 835 грн – в 2021 году», – говорится в сообщении.

Номинальная средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 6% – в 2020 году, на 6,2% – в 2021 году.

В 2018 году размер средней зарплаты составлял 8 713 гривен.

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