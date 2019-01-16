Украина Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%

2019-01-16 15:46 180

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 января уменьшился до 12,644 млрд куб. м. Так, ПХГ на сегодня заполнены менее чем на 40%.

Как сообщает ПАО Укртрансгаз, в течение суток из ПХГ Украины отобрано 91,93 млн куб. м газа.

При этом в данных за 14 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 2,50 млн куб. м, из Венгрии - 2,79 млн куб. м, из Польши - 1,25 млн куб. м газа.

По состоянию на 10 января в хранилищах было 13 млрд кубов газа. Тогда в Украину за сутки поступило из Европы менее 6 млн кубометров газа и было отобрано из хранилищ почти 86 млн кубов.

В этом году потребление газа выросло из-за зимних холодов.