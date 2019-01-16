Украина Украинцы получат субсидии наличными - Рева

2019-01-16 19:00 249

 

Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме, уже с марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра социальной политики Андрея Реву.

"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - рассказал Андрей Рева. Министр пояснил, что параллельно будет запущено два механизма монетизации - наличный и безналичный.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен (в отопительный период, - ред.). Это 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными", - добавил Рева. В безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года.

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