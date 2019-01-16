Украина Боевики обстреляли грузовик ВСУ: пострадали 10 военных

2019-01-16 22:00 93

В результате обстрела боевиками военного автомобиля Вооруженных сил Украины ранения и травмы получили 10 военнослужащих.

Об этом сообщает в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"В ходе преступного обстрела российско-оккупационными войсками позиций 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое из ПТРК по направлению населенного пункта Калиновое был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения 5 военнослужащих и 5 получили травмы (акубаротравма)", - рассказывают военные.

По их информации, всех раненых эвакуировали в лечебные учреждения.

"Их жизни ничего не угрожает", - подчеркнули в штабе.