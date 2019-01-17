Украина Супрун сообщила, что на контракте с докторами уже 25 миллионов украинцев

2019-01-17 10:41 204

Как заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, декларации с семейными врачами подписали почти 25 миллионов украинцев.

"За неполный год от старта кампании Врач для каждой семьи уже почти 25 миллионов граждан выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра для ребенка. Это больше, чем половина населения нашей страны", - доложила министр.

По ее мнению, благодаря реформам растут зарплаты медиков.

"В большинстве медучреждений, которые заключили договоры с НСЗУ, повысился уровень сервиса: 72% украинцев довольны сервисом, который они получают на первичном звене. Зарплата врача и медсестры выросла в два раза, а, порой, и в три раза", - подчеркнула Супрун.

Ранее стало известно, что Минздрав не запретил гражданам вызывать семейного врача или терапевта на дом - этот вопрос должен решаться лично между пациентом и доктором.

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