Украина За сутки грипп убил еще двух украинцев - как отличить опасный вирус от простуды

2019-01-17 13:12 180

В Украине только за минувшие сутки от гриппа умерли два человека: пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.

"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно - грипп. Также человек из Житомира пожилого возраста. Эти данные мы еще не включили в наш реестр, пока мы говорим о 19 летальных случаев", - заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МЗ Оксана Артемчук.

Ранее сообщалось, что в Украине от гриппа умерли уже 19 человек. Среди жертв заболевания - беременная женщина и трое детей. Вакцинацию от гриппа прошло лишь 0,4% населения.

Напомним, что с начала года в Киеве от гриппа умерли три человека. Во всех трех случаях заболевшие слишком поздно обратились за медицинской помощью.

Как и многие заболевания, грипп важно уметь распознать в самом начале. Ниже 10 способов отличить обыкновенную простуду от гриппа и основные симптомы болезней.

1. Ухудшение самочувствия при:

простуде - постепенное

ОРВИ - быстрое

гриппе - внезапное: человек даже может сказать точное время, когда понял, что заболел.

2. Температура тела при:

- простуде - редко выше 37,5С

- ОРВИ - всегда выше 38С

- гриппе - 39-40С: нарастает внезапно и сохраняется в течение 3-4 дней.

3. Интоксикация при:

простуде - не выражена

ОРВИ - есть, выражается повышенной утомляемостью

гриппе - есть, ярко выражена ознобом, сильной головной болью, болью при движении глазных яблок, потоотделением, светобоязнью, ломотой в мышцах и суставах.

4. Насморк и заложенность носа при:

простуде - появляется в первые часы

ОРВИ - возникает в первые дни

гриппе - могут появиться, как осложнение не раньше, чем на 2-3 сутки возникновения болезни.

5. Чихание при:

простуде - появляется после возникновения насморка

ОРВИ - всегда ее сопровождает

гриппе - чаще всего отсутствует.

6. Боль в горле и его покраснение при:

простуде - дискомфорт возникает на 2-е сутки после переохлаждения

ОРВИ - возникает наряду с кашлем и имеет выраженный характер

гриппе - появляется на 2-е сутки болезни, кроме того, возникает кашель, вызванный болью за грудиной.

7. Дискомфорт в глазах при:

простуде - никакого нет

ОРВИ - редко: если присоединилась бактериальная инфекция

гриппе - часто возникает покраснение.

8. Головная боль при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может быть, если возникают осложнения (гайморит, тонзиллит, бронхит)

гриппе - есть и чаще всего терпеть его без обезболивающих средств сложно.

9. Повышенная утомляемость при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может быть при сохранении высокой температуры больше суток

гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.

10. Бессонница при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может возникать на фоне высокой температуры

гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.