За сутки грипп убил еще двух украинцев - как отличить опасный вирус от простуды

В Украине только за минувшие сутки от гриппа умерли два человека: пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.
"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно - грипп. Также человек из Житомира пожилого возраста. Эти данные мы еще не включили в наш реестр, пока мы говорим о 19 летальных случаев", - заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МЗ Оксана Артемчук.
Ранее сообщалось, что в Украине от гриппа умерли уже 19 человек. Среди жертв заболевания - беременная женщина и трое детей. Вакцинацию от гриппа прошло лишь 0,4% населения.
Напомним, что с начала года в Киеве от гриппа умерли три человека. Во всех трех случаях заболевшие слишком поздно обратились за медицинской помощью.
Как и многие заболевания, грипп важно уметь распознать в самом начале. Ниже 10 способов отличить обыкновенную простуду от гриппа и основные симптомы болезней.
1. Ухудшение самочувствия при:
простуде - постепенное
ОРВИ - быстрое
гриппе - внезапное: человек даже может сказать точное время, когда понял, что заболел.
2. Температура тела при:
- простуде - редко выше 37,5С
- ОРВИ - всегда выше 38С
- гриппе - 39-40С: нарастает внезапно и сохраняется в течение 3-4 дней.
3. Интоксикация при:
простуде - не выражена
ОРВИ - есть, выражается повышенной утомляемостью
гриппе - есть, ярко выражена ознобом, сильной головной болью, болью при движении глазных яблок, потоотделением, светобоязнью, ломотой в мышцах и суставах.
4. Насморк и заложенность носа при:
простуде - появляется в первые часы
ОРВИ - возникает в первые дни
гриппе - могут появиться, как осложнение не раньше, чем на 2-3 сутки возникновения болезни.
5. Чихание при:
простуде - появляется после возникновения насморка
ОРВИ - всегда ее сопровождает
гриппе - чаще всего отсутствует.
6. Боль в горле и его покраснение при:
простуде - дискомфорт возникает на 2-е сутки после переохлаждения
ОРВИ - возникает наряду с кашлем и имеет выраженный характер
гриппе - появляется на 2-е сутки болезни, кроме того, возникает кашель, вызванный болью за грудиной.
7. Дискомфорт в глазах при:
простуде - никакого нет
ОРВИ - редко: если присоединилась бактериальная инфекция
гриппе - часто возникает покраснение.
8. Головная боль при:
простуде - отсутствует
ОРВИ - может быть, если возникают осложнения (гайморит, тонзиллит, бронхит)
гриппе - есть и чаще всего терпеть его без обезболивающих средств сложно.
9. Повышенная утомляемость при:
простуде - отсутствует
ОРВИ - может быть при сохранении высокой температуры больше суток
гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.
10. Бессонница при:
простуде - отсутствует
ОРВИ - может возникать на фоне высокой температуры
гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.