Украина Стало известно, кто теперь будет охотиться на зайцев в киевском транспорте

2019-01-17 21:00 183

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновит совместное патрулирование контроллеров с Национальной полицией на маршрутах городского транспорта.

Об этом говорится в сообщении КП на Facebook.

"Было принято решение о возобновлении совместных рейдов с Национальной полицией Украины. Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций ", - говорится в сообщении.

В предприятии объясняют, что ежедневно сталкиваются с инцидентами с нарушителями правил проезда в общественном транспорте.

В качестве примера приводится история от 15 января, когда безбилетник ударил кондуктора и пытался убежать.

Отмечается, что пара контроллеров (женщина 22 года и мужчина 26 лет) зашли на остановке завод "Промзв'язок" в троллейбус на маршруте №27 и начали проверять проездные документы.

Женщина-контроллер попросила одного из пассажиров показать закомпостированный билет, но он не смог подтвердить уплату своего проезда и заявил, что вообще не знает, где его билет. Он начал продвигаться к выходу на конечной, отказываясь оплатить штраф за безбилетный проезд.

Отмечается, что контролер-мужчина преградил безбилетнику выход, а когда тот пытался выскочить - не пустил его. Тогда нарушитель ударил в лицо кондуктора-мужчину и, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину.

Женщина-водитель вызвала наряд полиции и заблокировала двери троллейбуса.

Коммунальщики напоминают, что в общественном транспорте Киева действует правило: "хочешь воспользоваться услугами - плати 8 гривен за проезд, а в случае, если контролеры поймали пассажира без билета, плати штраф 160 гривен за административное правонарушение".