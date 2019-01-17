Украина Украинские пограничники усилили охрану границы с Россией и Приднестровьем

2019-01-17 17:30 147

Украинские пограничники усиливают охрану на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На восточной границе пограничники усиливают охрану государственных рубежей… В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период.

Также дополнительные пограничные резервы в составе ста человек отправлены на Буковину.

"Несмотря на определенную прогнозируемую активизацию перемещения незаконных мигрантов и табачных изделий в страны ЕС, руководство пограничного ведомства направило на Буковину дополнительные резервы для прикрытия направлений возможной противоправной деятельности", - говорится в сообщении.