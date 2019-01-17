Политика Собчак объяснила, зачем приехала в Киеве

2019-01-17 18:30 96

Российская телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала в Киев к подруге. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак подчеркнула, что в украинскую столицу она приехала в гости к подруге, и ее визит никак не связан с политикой.

"Все е...улись, конечно, на теме Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Аад какой-то. А здесь кстати гостеприимные и прекрасные мои друзья. И никакой политики. Кроме того, что за день стало ясно,что абсолютное большинство моих знакомых убеждены в победе Порошенко. Потому что "у него все бабки", - написала Собчак.