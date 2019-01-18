Мир Легальная дурь: В аптеках Польши начали свободно продавать марихуану

2019-01-18 20:33 144

В Польше вступил в силу закон о легализации свободной продажи марихуаны для употребления в медицинских целях. Препараты из конопли можно производить в аптеках на основании рецепта врача из материала, поставляемого из-за границы.

Единственная компания, пока получившая лицензию на поставки в Польшу марихуаны от Польской фармацевтической палаты, канадская Spectrum Cannabis сообщила о том, что первая партия продукта – около 7 кг – поступила на аптечные склады страны.

С 17 января поляки могут по рецепту заказать необходимый для лечения препарат. Один грамм сухого продукта стоит в польских аптеках около 17 долларов. На нелегальном рынке это приобретение обошлось бы 13 долларов, но без какой-либо гарантии качества или информации о месте происхождения конопли. Лечебная марихуана выращивается в лабораторных условиях.

По предварительным оценкам, в Польше в употреблении марихуаны в медицинских целях нуждаются около 300 тысяч пациентов. 

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