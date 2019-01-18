Украина фото В Черновицкой области арестован убийца, который 20 лет скрывался от Интерпола

2019-01-18 14:16 111

Как сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, в пункте пропуска Мамалыга при попытке въезда в Украину пограничники обнаружили и задержали мужчину, который с 1999 года находится в международном розыске за совершение резонансного убийства в Италии.

Правоохранители получили от Интерпола официальное подтверждение о его розыске, а от бюро Интерпола в Италии - международный ордер на арест.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области удовлетворил ходатайство правоохранителей и приговорил задержанного к содержанию под стражей сроком на 40 суток. Сейчас он находится в СИЗО.

Теперь правоохранители ожидают запрос от итальянских коллег о выдаче арестованного и материалы для его экстрадиции.

Известно, что в 1999 году иностранец вместе с сообщниками совершил умышленное убийство в Италии. Преступники нанесли своей жертве почти два десятка ножевых ранений. Этот случай получил общественный резонанс и широко освещался как в местных, так и в международных СМИ. Суд заочно приговорил мужчину почти к 25 годам лишения свободы.