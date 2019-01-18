Украина КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

2019-01-18 21:35 81

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, поскольку грипп может обернуться очень серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Как и многие заболевания, грипп важно уметь распознать в самом начале. Ниже полный список основных симптомов заболеваний, которые схожи лишь на первый взгляд. 

1. Ухудшение самочувствия при: 

простуде - постепенное

ОРВИ - быстрое

гриппе - внезапное: человек даже может сказать точное время, когда понял, что заболел.

2. Температура тела при:

- простуде - редко выше 37,5С

- ОРВИ - всегда выше 38С

- гриппе - 39-40С: нарастает внезапно и сохраняется в течение 3-4 дней.

3. Интоксикация при:

простуде - не выражена

ОРВИ - есть, выражается повышенной утомляемостью

гриппе - есть, ярко выражена ознобом, сильной головной болью, болью при движении глазных яблок, потоотделением, светобоязнью, ломотой в мышцах и суставах.

4. Насморк и заложенность носа при:

простуде - появляется в первые часы

ОРВИ - возникает в первые дни

гриппе - могут появиться, как осложнение не раньше, чем на 2-3 сутки возникновения болезни.

5. Чихание при:

простуде - появляется после возникновения насморка

ОРВИ - всегда ее сопровождает

гриппе - чаще всего отсутствует.

6. Боль в горле и его покраснение при:

простуде - дискомфорт возникает на 2-е сутки после переохлаждения

ОРВИ - возникает наряду с кашлем и имеет выраженный характер

гриппе - появляется на 2-е сутки болезни, кроме того, возникает кашель, вызванный болью за грудиной.

7. Дискомфорт в глазах при:

простуде - никакого нет

ОРВИ - редко: если присоединилась бактериальная инфекция

гриппе - часто возникает покраснение.

8. Головная боль при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может быть, если возникают осложнения (гайморит, тонзиллит, бронхит)

гриппе - есть и чаще всего терпеть его без обезболивающих средств сложно.

9. Повышенная утомляемость при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может быть при сохранении высокой температуры больше суток

гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.

10. Бессонница при:

простуде - отсутствует

ОРВИ - может возникать на фоне высокой температуры

гриппе - есть и сохраняется даже на протяжении 2-3 недель после болезни.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эпидемия гриппа: школы Киева начали массово закрывать на карантин

2019-01-17 15:14 561

За сутки грипп убил еще двух украинцев - как отличить опасный вирус от простуды

2019-01-17 13:12 498

В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа

2019-01-17 08:12 639

Грипп в Киеве: после похолодания отмечено резкое снижение заболеваемости

2019-01-10 09:11 582

Еще новости в разделе "Украина"

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

2019-01-18 21:35 81

За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей

2019-01-18 18:31 228

Православная церковь Украины не подчиняется Константинополю, - Епифаний

2019-01-18 15:15 339

фото В Черновицкой области арестован убийца, который 20 лет скрывался от Интерпола

2019-01-18 14:16 381
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ 2019-01-18 21:35 81
За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей 2019-01-18 18:31 228
Православная церковь Украины не подчиняется Константинополю, - Епифаний 2019-01-18 15:15 339
фото В Черновицкой области арестован убийца, который 20 лет скрывался от Интерпола 2019-01-18 14:16 381

Лента

21:35 КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ И ОРЗ - ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ
20:33 Легальная дурь: В аптеках Польши начали свободно продавать марихуану
19:29 У Епифания ответили на новый закон о праве церковных общин на храмы
18:31 За издевательства в школах ввели жесткую ответственность для руководства и родителей
видео 17:28 Маленький ребенок не пострадал после того, как на ходу выпал из машины в автокресле
16:32 В НБУ признали, что в 2019-2020 годах Украина должна вернуть почти $12 млрд
15:46 У Гройсмана обвинили получателей субсидий в двойном перерасходе газа
15:15 Православная церковь Украины не подчиняется Константинополю, - Епифаний
14:43 Следующим соперником Гвоздика станет победитель боя Баду Джек-Маркус Браун
фото 14:16 В Черновицкой области арестован убийца, который 20 лет скрывался от Интерпола