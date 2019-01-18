Украина Новые правила льготного проезда киевлян в общественном транспорте Киева

2019-01-18 12:41 234

Стоилчные перевозчики призвали пассажиров-киевлян во время проезда в общественном транспорте регистрировать свою поездку.

Так, согласно сообщению пресс-службы "Киевпасстранс", карту сразу после посадки в транспорт нужно приложить к электронному валидатору и дождаться подтверждающего валидацию звука.

Деньги при регистрации на валидаторе не взимаются, а вот не зарегистрированная льготная карточка не дает права на бесплатный проезд.

Количество бесплатных поездок в году не ограничивается - все льготы, которые получили киевляне, остаются без изменений.

В рамках проекта е-билета для льготников «Карточка киевлянина» будет единственным документом для проезда. Внедрение системы начнется в ближайшее время, сообщили в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий. Планируется, что переходный период, когда можно будет пользоваться действующими документами для проезда, продлится до октября 2019 года. Пока же льготникам рекомендуют валидировать свои «Карточки киевлянина» для корректного учета пассажиропотока.

Виктория ГОРОВАЯ.