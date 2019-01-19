Украина Нафтогаз назвал себестоимость добычи газа

2019-01-19 12:30 219

 

Стоимость добычи газа государственной компанией составляет 250 долларов за тысячу кубометров, заявил Коболев.

Себестоимость добычи газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие затраты на развитие добычи для компании Укргаздобыча, входящую в состав группы Нафтогаз Украины, составляет 250 долларов за тысячу кубических метров. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

"Полная себестоимость добычи газа, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, на бурение, землеотведение, но без учета транспортировки и налогов - составляют приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров", - сказал он.

По словам Коболева, в частных компаниях себестоимость добычи газа еще выше.

Ранее Укргаздобыча заявила о рекордной добыче газа за последние 25 - за 2018 год было добыто 15,49 млрд кубометров газа.В целом добыча газа в Украине выросла всего на 0,3% за год. При этом годом ранее добыча выросла на 4% (более 800 млн кубометров).

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