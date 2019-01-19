Украина В Минздраве прокомментировали фейк о новых правилах вызова “скорой”

2019-01-19 14:00 129

 

Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию, обнародованную в СМИ, относительно новых правил вызова скорой медицинской помощи.

«Некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что якобы с 1 января 2019 года в Украине действуют новые правила вызова экстренной помощи. В частности, утверждали, что экстренную помощь разделили на скорую и неотложную помощь, и вызвать эти службы необходимо по разным телефонам — 103 и 112 соответственно. Опровергаем ложную информацию, распространение которой является особенно опасным», — говорится в информации.

Отмечается, что это вводит в заблуждение украинцев относительно путей обращения за необходимой медицинской помощью и может стать причиной самолечения и наступления тяжких последствий для здоровья.

«Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Изменения в этот нормативный акт не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы», — отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что бригады «скорой» оказывают помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека.

«Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи. Это, например, внезапное расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и т.п. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах — в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города — в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру», — отметили в Минздраве.

Там также проинформировали, что решение о создании так называемой «службы неотложной помощи» и ее поддержке принимает местная власть.

«В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае — не номер 112. Кроме того, если речь идет о неэкстренном вызове в рабочее время медицинского учреждения первичной помощи, можно обратиться к своему семейному врачу», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях (состояния, не угрожающие жизни, как незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и т.д.), к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой ) медицинской помощи в течение 1:00.

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