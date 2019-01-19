Украина Коболев сказал, что делать с завышением тарифов в платежках

2019-01-19 14:30 135

Жаловаться в Нацкомиссию по регулированию энергетики – так в «Нафтогазе» рекомендовали поступать с завышенными платежками, которые получили украинцы в ряде областей.

В компании назвали несколько причин такого явления, говорится в сюжете ТСН.

Первая — суд отменил решение об уменьшении норм потребления газа, и вместо трех кубов на человека теперь выставляют старые, большие показатели. В «Нафтогазе» считают это незаконным. Другая причина – часть подконтрольных бывшим регионалам газосбытов используют завышенные платежки для нагнетания ситуации перед выборами и для попытки заблокировать монетизацию субсидий. Ведь тогда газовые компании потеряют сверхприбыли.

«Мы будем информировать правительство и президента про подобные действия облгазов. Конечно, в период выборов у них будет очень большой соблазн сделать что-то не так. Наиболее простым путем для людей является предоставление официальных жалоб к регулятору. Регулятор недавно обещал провести проверки облгазов», — пояснил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.