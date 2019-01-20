Мир Во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов"

2019-01-20 12:30 366

 

Сегодня, 20 января, во Франции началась десятая волна антиправительственных протестов движения "желтых жилетов".

Как сообщается, протестующие начали собираться на митинги в нескольких французских городах, в частности в столице страны Париже.

Отмечается, что для охраны правопорядка в Париже на улицы вышли 5 тысяч правоохранителей. Полицейские установили усиленное патрулирование вокруг зданий правительства и на Елисейских полях. Также тысячи правоохранителей задействованы по всей стране.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон официально начал национальные дебаты. Президент должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками. Встреча состоится в городе Гран-Буртерульд. Активисты "желтых жилетов" уже анонсировали протесты в этом городе из-за визита президента.

Как известно, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов на прошлой неделе во Франции составило 240 человек. Также добавим, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.

Кроме того, Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетах" получают поддержку из зарубежья. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео В Израиле распятый клоун McJesus стал причиной массовых протестов

2019-01-17 21:30 675

Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО

2019-01-09 19:00 780

Украинцы смогут обменять валюту прямо в банкомате: как работает новая система

2019-01-07 21:30 4599

Трамп хочет новой встречи с Ким Чен Ыном: первые подробности

2019-01-07 19:30 771

Еще новости в разделе "Мир"

Вот почему больше всего разводов в январе

2019-01-20 15:00 270

Трамп предложил план по завершению "шатдауна"

2019-01-20 13:00 294

Во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов"

2019-01-20 12:30 366

Эксперты рассказали, почему опасно вставать рано утром

2019-01-20 11:00 537
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Вот почему больше всего разводов в январе 2019-01-20 15:00 270
Трамп предложил план по завершению "шатдауна" 2019-01-20 13:00 294
Во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов" 2019-01-20 12:30 366
Эксперты рассказали, почему опасно вставать рано утром 2019-01-20 11:00 537

Лента

18:44 На масштабном форуме «За мир и развитие» оппозиционные силы официально выдвинули Александра Вилкула кандидатом в Президенты Украины
15:54 Вадим Новинский: ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ИДЕТ НА ВЫБОРЫ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ МИР И ОБЪЕДИНИТЬ ОБЩЕСТВО
15:00 Вот почему больше всего разводов в январе
14:30 Коболев: снижение цены на газ закончится коллапсом
14:00 Путин принял требование Запада по Керченскому проливу с условием
13:30 Украинцев обяжут платить налог за гостей-иностранцев
13:00 Трамп предложил план по завершению "шатдауна"
12:30 Во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов"
12:00 Пакьяо победил Бронера и защитил пояс чемпиона мира WBA
11:30 Украину накроют снегопады и резко изменится погода