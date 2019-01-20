Украина Украинцев обяжут платить налог за гостей-иностранцев

2019-01-20 13:30 804

 

С первого января 2019 года Украине вступил в силу закон №2628-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс об улучшении администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов.

Таким образом, жители Украины будут платить особый налог за гостей-иностранцев, сообщает Соцпортал.

Как известно, изменения коснулись не только механизмов повышения акцизных сборов, но и внедрения уплаты так называемого туристического сбора.

До этого года туристический сбор платили туристы, которые останавливались в хостелах и гостиницах, а ставка была на уровне 1% от общей стоимости проживания. Однако, теперь правила изменились и сбор придется платить не только хостелам/гостиницам, но и обычным людям, к которым приехали гости из других стран.

Специалисты предполагают, что при въезде в Украину иностранцев заставят указывать адрес проживания и фамилию приглашающей стороны. И уже конкретный человек вынужден будет оплатить налог за своих гостей после их отъезда. Отследить знакомых, которые путешествуют внутри страны, практически невозможно, поэтому платить туристический сбор за их пребывание, скорее всего, не придется.

Но главное нововведение касается размера самого туристического сбора. Для украинских туристов его максимальный размер составит 0,5%, а для иностранных гостей — до 5% от минимальной заработной платы за каждый день проживания. С 1 января размер «минималки» составляет 4173 грн в месяц, поэтому максимальная ставка для наших соотечественников будет 20,86 грн, а вот иностранцам придется платить 208,6 грн в сутки.

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