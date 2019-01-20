Мир Вот почему больше всего разводов в январе

2019-01-20 15:00 270

Январь считается месяцем, в котором семейные пары чаще всего подают на развод, пишет lifter и Aol. Это утверждение опровергли американские ученые.

Они выяснили, что больше всего разводов регистрируется в марте и августе.

Даже несмотря на это опровержение, январь остается рекордсменом по количеству заявлений на расторжения брака. Так в чем же причина? Почему на январь приходится больше всего разводов?

Многие юристы считают, что люди просто не хотят разводиться во время каникул. Пары с детьми не рискнут разорвать отношения прямо перед Новым годом. Они в последний раз соберутся вместе, устроят праздник детям и себе, а уже после этого подадут на развод.

В январе мы обычно подводим итоги года и строим планы на будущее. Супруги могут использовать праздники для того, чтобы оценить перспективы отношений и брака.

Джеймс Гросс, адвокат по бракоразводным процессам в Мэриленде говорит:

"Праздники – это очень эмоциональный период. Люди в Новый год чувствуют себя или очень счастливыми, или исключительно несчастными, и исходя из этого они принимают решение, стоит ли им быть вместе и дальше".

Супругов может так очаровать предпраздничное настроение, что им захочется сохранить брак. Но как только все чары новогодней ночи развеются, а реальные проблемы снова вылезут наружу, неудачливые супруги тут же отправятся в суд.