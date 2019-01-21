Украина Wizz Air поднял цену на перевозку багажа и услугу приоритетной посадки

2019-01-21 10:43 225

Лоукостер Wizz Air поднял цену на оплату услуги приоритетной посадки, а также повысил стоимость зарегистрированного багажа.

Как сообщает Lowcostavia, стоимость WIZZ Priority (услуга приоритетной посадки, которая позволяет взять с собой в салон два предмета ручной клади: 55 x 40 x 23 см и 40 х 30 х 20 см) теперь составляет 5-17 евро, тогда как ранее - 5-15 евро.

За новый тип регистрируемого багажа весом до 10 кг, который был введен в ноябре 2018 года, теперь придется выложить 9-27 евро, тогда как до недавнего времени он стоил 7-12 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия.

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Венгерский перевозчик также поднял стоимость и за регистрируемый багаж весом от 20 до 32 кг. Минимальная цена на такой багаж возросла с 19 до 23 евро, максимальная - 50-72 евро. Если пассажир захочет докупить багаж в аэропорту, придется заплатить Wizz Air фиксированную цену в 55 евро за чемодан до 20 кг и 120 евро - за 32 кг.