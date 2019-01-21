Политика Рева пояснил, кому и почему не стоит даже пробовать получить субсидию

2019-01-21 14:43 306

Министр социальной политики Андрей Рева, получивший общеукраинскую известность после своего заявления, что граждане бедны, поскольку слишком много едят, рассказал, как в Украине прошла верификация субсидиантов.

"Мы провели верификацию субсидиантов. С апреля этим занимаемся. Люди подали заявления и декларации. Проведена серьезная оценка доходов. Приняты новые критерии, которые позволили оценить материальное состояние. Нет примеров, когда человек бедный, а мы у него забрали субсидию.

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Но много обратных примеров, о которых я говорил. Не хотите объяснять, как вы живете без доходов, тогда зачем вы обращаетесь за субсидией?" - приводит слова Ревы "РБК-Украина".

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Также по словам чиновника в среднем субсидианты платят 10 процентов от суммы за коммунальные услуги. Остальные 90 процентов государство им компенсирует в виде субсидии.

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"У них нет задолженности, иначе им бы не назначили субсидию. Это добросовестные люди. Субсидия не насчитывается, если есть долг – два месяца более 340 гривен", - говорит министр Рева.