Украина В Украине похолодает до -17 градусов

2019-01-21 18:00 381

В ближайшие сутки, 22 января, спокойную преимущественно без осадков погоду в Украине будет определять антициклон, который сформируется в холодном воздухе, перемещающимся с северо-запада Европы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-17°, днем 5-10° мороза; в западной и южной части страны ночью 6-11° , в Крыму 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,1 градусов выше ноля в 2007 году, самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 году.

В среду, 23 января, в южных областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла.

На остальной территории снег, утром, днем в большинстве центральных и северных областей местами значительный снег, лишь ночью на востоке и северо-востоке страны — без существенных осадков. Температура ночью 9-14° мороза, на Левобережье до 17°, днем 2-9° мороза, в Днепропетровской и Кировоградской областях 0-3° мороза.

На дорогах, кроме крайнего юга страны, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западе на северный, 7-12 м/с, в южной и восточной Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на среду небольшой, днем значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 6-8° мороза.