Мир В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 9 человек

2019-01-21 19:31 285

 

В результате пожара на двух судах "Маэстро" и "Кандий" в Керченском проливе погибли 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ранее сообщалось о том, что спасатели подняли из воды тела трех человек.

По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Кандия" находились 17 человек - девять турецких моряков и восемь граждан Индии. На борту "Маэстро" находятся 14 человек - семь граждан Турции и семь граждан Индии.

В пресс-службе ведомства отметили, что спасены 14 человек. У некоторых из них есть ожоги и переохлаждение.

Поисково-спасательная операция в районе инцидента продолжается. В ней задействованы около 10 кораблей.

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