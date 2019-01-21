Украина В Украине меняют правила выдачи водительских прав

2019-01-21 21:00 252

В Украине собираются упростить жизнь будущим водителям. В правительстве задумали разрешить кандидатам на получение водительских удостоверений самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов.

Также собираются уменьшить перечень врачей, чьи заключения нужно получить для медицинской справки. Правда, юристы считают, что нововведения никак не искоренят коррупцию.

Что предлагают

В правительстве рассказали о планах по реформе правил получения водительских удостоверений. Кроме того, будущие водители смогут самостоятельно учить ПДД, сдавать экзамен на знание правил будут комиссии.

Также собираются сократить количество часов обучения в автошколе – с 140 до 40. Меньше будет мороки и с медсправкой – количество врачей, чьи подписи нужно собрать, сократят до 1-4 специалистов. Подать такую справку можно в режиме онлайн. Правда, изменения коснутся только частных водителей. Для водителей грузовиков, общественного транспорта ничего не изменится, они будут учиться в автошколах.

Автоюрист Вадим Володарский считает изменения правильными. "У нас много тех, кто просто не имеет времени отсиживать часы в автошколе, или люди живут в селе, и у них нет возможности ездить на эти занятия в райцентр", – говорит Володарский.

А что касается получения медсправки, то автоюрист рассказывает: сейчас в перечне противопоказаний для вождения слишком много запретов.

"Человек с искусственным хрусталиком в глазу или с одним глазом не имеет право водить машину. Такого нет нигде. Или другой пример: человек в подростковом возрасте попался учительнице на вечеринке пьяным. В школе ничего лучше не придумали, как поставить его на учет к наркологу. И теперь он не может получить права – он на учете. Человек с диабетом, даже с геморроем не может получить права. Это дискриминация!", – возмущается в комментарии OBOZREVATEL Володарский.

Правда, другие эксперты считают, что главная проблема нашей системы получения прав – это коррупция.

"С одной стороны, сокращение числа контролирующих специалистов уменьшает коррупцию. С другой – кто мешает новому экзаменатору точно так же вымогать взятку? Возможно, размер поборов уменьшится, но проблема не исчезнет. Ведь остается человеческий фактор. Поэтому ситуация на дорогах с ДТП никак не изменится – права как покупали, так и будут покупать", – говорит OBOZREVATEL адвокат Андрей Вареник.

Юрист Владимир Типило также сомневается, что изменения в целом изменят ситуацию на дорогах. "Я недавно был в сервисном центре МВД во Львове. Там вокруг крутятся все те же решалы. Несмотря не всю прозрачность и реформы, они за 2 тысячи гривен предлагают свои услуги – все сделают за 15-20 минут. И они ведь работают с этими сотрудниками сервисного центра. Кто им помешает порешать все с вашими правами?", – говорит Типило.

Как работают наши автошколы, можно убедиться на примере известной обвиняемой по громкому ДТП в Харькове Олены Зайцевой. Тогда жертвами стали шесть человек, еще шестеро получили травмы. Полиция выяснила, что Зайцева практически ниразу не была на занятиях в автошколе. Однако права умудрилась получить.

В Facebook Юлия Вахненко сообщила, что работала в автошколе и знает, как там обстоят дела. "Я работала в автошколе и знаю, как там продаются права. Кто и пострадает от всего этого, так это руководитель автошколы, который торговал правами", – считает Вахненко.

Оформить за два часа: как в Украине меняют правила выдачи водительских прав

Преподаватель одной из столичных автошкол Сергей Столяренко считает, что занятия в школе необходимы для будущих водителей.

"Возможно нужно уменьшить количество часов, ввести новые формы, к примеру обучение онлайн. Но только на занятиях вместе с теорией вы сможете задать вопросы о том, как именно применять это правило, разобрать сложные ситуации. А вот количество часов вождения нужно увеличивать, 10 занятий мало. Я знаю, что ответственные водители и после школы нанимают инструкторов и начинают по-настоящему учиться водить авто", – рассказывает Столяренко.

Как учат водителей в других странах

В Эстонии, например, чтобы получить права, необходимо пройти автошколу. "Поучился в автошколе, получил сертификат и уже с ним идешь в полицию и там сдаешь экзамены. Да, раньше коррупция существовала, права можно было получить за взятку. Сейчас, после того как Эстония вступила в ЕС, такой проблемы не существует, по крайней мере я о взятках не слышал", – говорит житель Таллина Виктор.

В Финляндии есть два способа получения прав – либо ты учишься в автошколе, либо должен предоставить доказательство того, что член твоей семьи научил тебя вождению. "Для этого родственник должен получить лицензию на обучение, это совсем не сложно. Во время обучения ты должен пройти курс вождения на обледенелой дороге, но демонстрировать свои умения никому не нужно", – рассказывает житель Хельсинки Томми.

"Только частные автоинструкторы. Начинающим водителям нужно пройти проверку зрения и научиться водить с инструктором. Тем, кому еще не исполнился 21 год, нужно вести книжку, где отмечать, сколько часов ты наездил вместе с водителем, который сидит рядом. Это может быть друг или кто-то из родителей, у кого есть полноценные права. Для получения прав людям до 21 года необходимо не менее 120 часов. Когда тебе исполнится 21 год, отправляешься в полицию и сдаешь тест как и более старшие будущие водители. После этого все получают временные права на срок от 3 месяцев до года в зависимости от возраста. Если не было нарушений, то ты проходишь медкомиссию, где у тебя проверяют зрение, и сдаешь тест в полиции.