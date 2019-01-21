Украина Украинцы смогут снимать наличные с карты на кассе супермаркета

2019-01-21 22:00 168

Украинцам готовят настоящую безналичную революцию. На 2019 год намечен старт ряда громких проектов, которые существенно расширят возможности владельцев банковских карт и счетов. Покупка и продажа долларов с экрана смартфона, массовые платежи при помощи QR-кодов, открытие счетов не выходя из дома — далеко не полный перечень финансовых ноу-хау года.

На днях стало известно, что уже в ближайшее время украинцы смогут снимать наличные с банковских карт прямо на кассе супермаркета. Обещают горожанам и полноценное внедрение безналичной оплаты в наземном транспорте, а также широкое распространение моментальной рассрочки при покупке товаров банковской карточкой, передает UBR.

POS-терминал наоборот

Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналичивания денег с карты любого банка на кассе магазина. Аналогичный сервис давно доступен жителям США, Европы, Турции и даже России. Однако в Украине снять кеш с карты можно пока только в банкоматах.

"Есть шансы, что этот сервис заработает до лета, так как ряд банков совместно с MasterСard уже тестируют эту систему. Если точнее, то все должно решиться в 90 дней", — прокомментировал директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Подтверждают эту информацию и другие эксперты, уточняя, что у проекта есть вполне определенные бенефициары. "Инициатива изначально исходила от Банка Восток, собственником которого является ЧАО «Фоззи». Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект, чтобы через торговые сети можно было выдавать наличные. Пока речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы, не более 5 тыс. грн", — рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий.

Обналичка в магазине

Новый сервис придется по нраву прежде всего жителям глубинки — на периферии, где до банкомата порой нужно шагать не один километр, услуга позволит ощутимо сэкономить время. Правда, получить наличные можно будет далеко не в каждом магазине — торговая точка должна располагать соответствующим оборудованием.

"Услуга весьма востребованна, она позволит решить проблему недостаточного развития инфраструктуры там, где, например, нет банкомата, но есть терминал как приема, так и выдачи. Предусматривается, что выдача денег будет происходить параллельно с продажей какого-либо товара. Для торговцев плюс — в привлечении новых клиентов и в экономии затрат на инкассацию. Для потребителя — удобство в том, что не нужно искать банкомат, деньги можно снять, например, на заправке. Мы рассчитываем, что сервис заработает уже в первом квартале", — рассказал нам координатор Комитета по электронным платежам Европейской Бизнес Ассоциации Евгений Веремейченко.

Во сколько именно будет обходиться обналичка в магазине, пока никто точно сказать не может. Но, говорят эксперты, вряд ли торговцы станут завышать комиссию. Скорее всего, стоимость операции будет соответствовать снятию средств с карты через банкомат "чужого" банка.