Украина фото В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах

2019-01-22 12:44 207

Сегодня в Киеве на пересечении улиц Бассейная и Павла Скоропадского военный грузовик столкнулся с иномаркой на евробляхах.

Как сообщает "Информатор", МАЗ двигался в колоне из нескольких военных автомобилей по улице Скоропадского. В авто ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на улице Банковой. Впереди и сзади находились автомобили сопровождения. Однако во время поворота на улицу Бассейную МАЗ не разминулся с Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки.

Обошлось без пострадавших. На месте работает два экипажа полиции и служба безопасности дорожного движения Нацгвардии. От улицы Эспланадной в сторону Бессарабской площади образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.