Мир В РФ вооруженный пассажир захватил самолет и потребовал везти его в Афганистан

2019-01-22 14:46 87

Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. 

Как сообщили информагентсьтва со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах, 41 летний пассажир вооружен, он потребовал изменить маршрут. Экипаж уговорил мужчину остановиться на дозаправку в аэропорту Ханты-Мансийска.

В справочной службе аэропорта Сургута сообщили, что рейс выполняет авиакомпания Аэрофлот.

Согласно данным сервиса Flight Radar, самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и возвращается в сторону Сургута.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска "Интерфаксу" сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию других рейсов нет.

На борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, по предварительным данным, находятся 75 человек, в том числе пять детей, семь членов экипажа.

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В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 9 человек 2019-01-21 19:31 627
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