Мир Пожар на кораблях в Керченском проливе: суда вскоре могут затонуть

2019-01-22 18:30 258

 

Суда "Маэстро" и "Канди", на которых в понедельник, 21 января, произошел пожар, опасно накренились. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, пишет Интерфакс.

"По состоянию на 12:00 по Москве (11:00 по Киеву, - ред.) на обоих судах наблюдается опасный крен. На судне "Канди" он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне "Маэстро" - 35 градусов на левый борт, но постоянно растет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на танкерах до сих пор продолжается пожар.

По словам пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, крен левого борта "Маэстро" растет.

"Крен на "Маэстро" растет. Насколько это чревато покажет время, но крен в 35 градусов (а сейчас, вероятно, уже больше) - это довольно серьезно", - заявил Кравченко.

При этом он не исключил, что судно вскоре может затонуть.

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