Мир "Боже, как же страшно" - Перед авиакатастрофой Сала отправил голосовое сообщение

2019-01-23 11:14 294

Аргентинский форвард клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем. 

"Привет, парни, как дела? Я очень устал. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф", - сказал футболист, сообщает Goal.com.

Во второй записи он рассказал, что приступит к тренировкам с новой командой и посмотрит, что из этого получится.

"Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно", – говорилось в последнем, третьем, сообщении.

Затем самолет с Эмилиано Сала пропал с радаров авиадиспетчеров. Поисково-спасательная операция началась еще ночью рядом с Нормандскими островами. Утром операция была возобновлена.

В результате в воде было замечено несколько плавучих объектов. Но полиция еще не подтвердила, что это может быть пропавший самолет.

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