Мир ЧП с кораблями у Крыма: погибли 22 моряка

2019-01-23 20:30 243

 

В результате аварии на двух кораблях погибло 16 граждан Турции и шестеро индийцев, еще шестеро пропали без вести.

В результате взрыва и пожара на двух кораблях в Керченском проливе погибли 16 турецких моряков. Об этом заявил в среду, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе, известно, что погибли 16 граждан Турции", - сказал Эрдоган.

В то же время, МИД Индии сообщает, что в ходе ЧП погибли шестеро индийцев, еще шесть пропали без вести, четверых удалось спасти.

Ранее в РФ заявляли о гибели 20 моряков. При этом отмечалось, что 10 человек пропали без вести, а 12 были спасены.

Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт.

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