Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун

Грейпфрут, а также помело, лайм и горький апельсин способны в несколько раз усиливать действие некоторых лекарственных препаратов. Об этом в Facebook пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
По ее словам, перечисленные фрукты влияют на попадание препаратов в кровь.
Супрун пояснила, что принимаемые перорально лекарства, прежде чем попасть в системный кровоток, должны пройти "долгий путь".
"Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь, с остальным, попадает 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает такое, как надо, количество лекарств", - написала Супрун.
Содержащиеся в грейпфрутах вещества на несколько дней останавливают работу одной из звеньев системы обезвреживания.
"Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой - словно приняли не одну таблетку, а 3 или даже 7", - написала министр.
В частности, указанный эффект может возникнуть при приеме таких групп лекарств:
- препараты для снижения холестерина (статины);
- для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения;
- противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин;
- большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности;
- антикоагулянты;
- обезболивающие;