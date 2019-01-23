Мир Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун

2019-01-23 22:00 165

 

 

Грейпфрут, а также помело, лайм и горький апельсин способны в несколько раз усиливать действие некоторых лекарственных препаратов. Об этом в Facebook пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, перечисленные фрукты влияют на попадание препаратов в кровь.

Супрун пояснила, что принимаемые перорально лекарства, прежде чем попасть в системный кровоток, должны пройти "долгий путь".

"Некоторые лекарства этот путь преодолевают плохо, потому что в клетках кишечника и в печени разрушают наши ферментные системы обезвреживания. Поэтому в кровь, с остальным, попадает 10-15% от потребленной дозы. Это учтено производителями, поэтому в кровь попадает такое, как надо, количество лекарств", - написала Супрун.

Содержащиеся в грейпфрутах вещества на несколько дней останавливают работу одной из звеньев системы обезвреживания.

"Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большой - словно приняли не одну таблетку, а 3 или даже 7", - написала министр.

В частности, указанный эффект может возникнуть при приеме таких групп лекарств:

- препараты для снижения холестерина (статины);

- для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения;

- противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин;

- большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности;

- антикоагулянты;

- обезболивающие;

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