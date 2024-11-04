Политика CNN спрогнозировали действия путина в случае победы Трампа

2024-11-04 16:05

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится сесть за стол переговоров для прекращения войны РФ против Украины вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах президента США-2024 - Дональд Трамп или Камала Харрис.

Об этом пишет CNN.

Россия пристально следит за политикой США. Ожидается, что в случае победы Харрис в значительной степени продолжит политику администрации действующего лидера Джо Байдена, которая предусматривает поддержку Украины, несмотря на некоторые разногласия. В частности, вокруг использования западного оружия для ударов вглубь России.

А вот кандидат от республиканцев Дональд Трамп занял кардинально иную позицию. Он заявлял неоднократно, что прекратит поддержку военных усилий Киева и что способен урегулировать войну "за один день". При этом эксперты обращают внимание на то, что условия мирного плана, предложенного его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом, поразительно похожи на список пожеланий диктатора Путина.

По мнению аналитиков, американская политика находится "на перепутье", однако это не обязательно приведет к перелому в мирных переговорах. Ничто не указывает на то, что Россия готова сесть за стол переговоров, вне зависимости от того, кто окажется в Белом доме.

Однако экспеты считают, что сокращение расходов США на помощь Украине вполне может привести к изменениям на поле боя.

Эксперт по вопросам российской внешней политики Томас Грэм отметил, что при любом потенциальном президенте в США Путин будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в Штатах, а также "трещины в западном единстве".

Следовательно, эти трещины могут появиться, среди прочего, из-за сокращения администрацией Трампа американской помощи, ослабления роли США в НАТО или раскола в американском Конгрессе. Финансовое давление на европейских союзников также играет определенную роль, как и разногласия в НАТО с пророссийскими лидерами таких стран Альянса, как Венгрия и Словакия.

"При отсутствии единства Запада, при отсутствии четкой демонстрации того, что у Запада и Украины есть общее видение того, что они пытаются достичь... у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент", - сказал Грэм.

Аналитики выразили мнение, что масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом, ведь речь идет о более широком конфликте между Россией и Западом.

"Для Путина Украина – это лишь средство для достижения цели, а цель состоит в дальнейшем ограничении влияния США в международных делах. Когда советники (Трампа, - ред.) объяснят ему, что на самом деле происходит, и тот факт, что Китай сыграл ключевую роль в поддержке способности России продолжать эту войну... он (Трамп - ред.) может вдруг понять, что не очень хорошо относится к Путину", - предположил аналитик Chatham House Джон Лаф.

Он также отметил, что Пекин воспримет любые уступки "как еще одно свидетельство слабости США". Это противоречит жесткой риторике Трампа по поводу угрозы со стороны Китая.

Внимание также обращают на то, что Россия преобладает по численности военных, а Путин, похоже, готов и дальше принимать большое количество жертв. По данным НАТО, более 600 тысяч российских солдат были убиты или ранены в Украине.

Издание также пишет, что даже если политика Вашингтона будет следовать нынешней траектории, западные союзники Киева, похоже, не готовы предоставить Украине необходимый уровень ресурсов для достижения значительных успехов на поле боя.

"Я считаю, что это будет продолжаться, возможно, с меньшей интенсивностью, но еще долго. Администрация Харрис, безусловно, не откажется от украинцев, но она действительно проверит их решимость и готовы ли они продолжать эту изнурительную войну", - сказал Лаф из Chatham House.

Вот почему стратегия Путина также подразумевает давление на гражданское население Украины. Россия не раз атаковала мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. РФ также наносит удары по украинской энергетической системе, что усугубляет проблемы для мирных жителей, которых может ждать зима с отсутствием отопления и воды.

По словам аналитиков, украинцы, безусловно, истощены, но в то же время не готовы соглашаться на "любое урегулирование". После массовых убийств гражданских, в частности, в Буче и Мариуполе, жестокого обращения с украинскими пленными в российских тюрьмах и насильственной депортации детей украинцы знают жестокие реалии оккупации РФ.