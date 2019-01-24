Политика Майдан в Венесуэле: Гуаидо признали президентом США и ЕС, Мексика - против

2019-01-24 13:44 300

Армия Венесуэлы поддержала президента страны Николаса Мадуро, а не провозгласившего себя исполняющим обязанности главы государства президента Национальной ассамблеи (парламента) оппозиционера Хуана Гуаидо.

Об этом заявил министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес.

Министр заверил, что армия будет "защищать конституцию страны и обеспечивать суверенитет" и не примет президента, "которого навязывают для защиты темных интересов - самопровозглашенного и незаконного".

Напомним, вчера, 23 января, лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо на массовой акции протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Он решился на это в день, когда в столице Каракасе и в других городах латиноамериканской страны проходили массовые акции протеста против главы государства Николаса Мадуро. Люди разозлены тем, что на этой неделе в Каракасе силовики применили силу при разгоне манифестантов.

Хуана Гуаидо уже признал временным лидером Венесуэлы президент США Дональд Трамп. Смену власти в Венесуэле также поддержали Канада, Европейский Союз, а также ряд стран Южной Америки: Бразилии, Колумбии, Эквадора, Перу, Парагвая, Чили, Аргентины, Коста-Рики и Гватемалы.

Отказались признавать "переворот" президенты Мексики и Боливии.

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