Политика Венесуэла разорвала дипотношения с Перу из-за сомнений в очередной победе Мадуро

2024-08-02 17:29

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу в ответ на "безрассудные заявления" Лимы. Об этом сообщает AFP.

По его словам, Венесуэла прекращает дипотношения из Перу, признавшей лидера оппозиции Эдмунда Гонсалеса Уррутиа "избранным президентом", несмотря на то, что действующий президент Николас Мадуро был объявлен победителем Национальным избирательным советом.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу... Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, игнорирующих волю венесуэльского народа и нашу Конституцию", - отметил Хиль.

Ранее власти Венесуэлы отозвали дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и требуют немедленного вывода представителей этих стран со своей территории.

Николас Мадуро в третий раз одержал победу на президентских выборах в Венесуэле. После подсчета 80% голосов Мадуро набрал более 51% голосов, опередив набравшего более 44% кандидата от Демократической унитарной платформы Эдмунда Гонсалеса Уррутиа.