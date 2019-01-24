Мир Стала известна причина крушения самолета, на котором летел Эмилиано Сала

2019-01-25 08:27 171

Возобновились поиски потерпевшего крушение самолета, на борту которого находился игрок Кардиффа Эмилиано Сала.

По мнению экспертов, самолет мог упасть из-за обледенения крыльев, что привело к зависанию в воздухе и падению в море.

Кроме того, сообщение, отправленное Салой с борта самолета о том, что самолет вот-вот развалится - это типичные признаки обледенения на крыльях, цитирует экспертов The Sun.

Напомним, Эмилиано Сала перешел из Нанта в Кардифф и как раз летел в Англию частным самолетом, когда тот исчез с радаров.