Коболев проговорился, почему Украина закупает значительно меньше газа

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил журналистам в Давосе, что Украине хватит оставшихся запасов для спокойного прохождения зимы.
Комментируя тот факт, что запасы сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем год назад, и расходуются быстрее, Коболев сказал: "Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану".
Отвечая на вопрос о существенно меньшем импорте в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, глава "Нафтогаза" добавил, что Украина совершает покупки более обдуманно.
"Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая", - сообщил Коболев.