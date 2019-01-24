Украина Коболев проговорился, почему Украина закупает значительно меньше газа

2019-01-25 13:42 198

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил журналистам в Давосе, что Украине хватит оставшихся запасов для спокойного прохождения зимы.

Комментируя тот факт, что запасы сейчас на 1,2 млрд куб. м ниже, чем год назад, и расходуются быстрее, Коболев сказал: "Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану".

Отвечая на вопрос о существенно меньшем импорте в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, глава "Нафтогаза" добавил, что Украина совершает покупки более обдуманно.

"Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сейчас: мы пытаемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая", - сообщил Коболев.

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