Политика У Гройсмана раскрыли еще один нюанс с монетизацией субсидий

2019-01-25 13:15 192

Министр социальной политики Андрей Рева, получивший общеукраинскую известность после своего заявления, что граждане бедны, поскольку слишком много едят, дал новые пояснения грядущих перемен по получению субсидий и выплатам пенсий.

Субсидия в результате изменений, связанных с монетизацией, станет социальной выплатой.

1 марта период ее выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий, и люди будут получать эти средства одновременно с пенсией.

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"Субсидия в результате всех этих изменений становится социальной выплатой. Она платится месяц в месяц, день в день. Все эти изменения, соответственно, в нормативные документы уже вносятся. Таким образом, с 1 марта период выплаты синхронизируется с периодом выплаты пенсий и, соответственно, люди будут получать эти средства одновременно с пенсией", - сообщил в эфире телеканала "112" министр соцполитики.

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Также чиновник отметил, что субсидии уже назначены, и задача состоит в том, чтобы их выплатить.

"75 % людей из тех, кто получает субсидии, это пенсионеры. Соответственно, они сегодня получают пенсию частично через банки, частично - через "Укрпочту". Напрашивается вывод сам собой, - выплачивать эти средства напрямую предприятиям или на счета людей, которые уже сегодня получают пенсию – это чисто технический вопрос, нормальный, который не требует серьезных усилий", - отметил Андрей Рева.

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