Украина Что такое нулевая льгота и нюансы прописки - важные вопросы о субсидиях

2019-01-24 17:00 93



Можно ли получить субсидию без официальных доходов

6,7 млн украинцев трудоспособного возраста не получают доходов в виде зарплаты. По данным статистики, в III квартале 2018 года в Украине из 17,5 млн экономически активных граждан работало 16 млн человек. Такие выводы сделаны управлением статистики на основании проведенного им же выборочного обследования населения. При этом в категорию занятого населения включены те, кто хотя бы один час трудился на протяжении обследованной недели. То есть количество населения, занятого полный рабочий день, на порядок меньше.

В то же время на конец сентября 2018 года в Украине было зарегистрировано официально безработных 287,1 тыс. человек (на конец ноября — 301 тыс. человек). А заработную плату за сентябрь 2018 года получали 7,3 млн штатных работников, которые отработали больше половины рабочего времени месяца.

Исходя из этих данных, сделан вывод, что в сентябре 6,7 млн трудоспособных украинцев не получали зарплату. Расчет простой: количество занятого экономически активного населения уменьшено на 2 млн самозанятых лиц и на 7,3 млн человек, которые получили зарплату.

Кому не назначат субсидию?

Жилищная субсидия на общих основаниях не назначается семьям, в которых есть совершеннолетние без доходов. Или же их среднемесячный доход был меньше минимальной зарплаты, а также если не уплачен в полном размере ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) на протяжении трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы при начислении субсидии.

Так, для получения субсидии на общих основаниях с января 2019 года все совершеннолетние члены семьи должны иметь среднемесячные доходы за период с 1 апреля 2018 года по 30 сентября этого же года не ниже 3723 грн, а также в этом периоде не менее, чем за три месяца, должен быть уплачен ЕСВ в размере не ниже 819,06 грн в месяц. А при подаче заявлений для начисления субсидии в феврале — мае 2019 года будут учитываться уже доходы и уплата ЕСВ за период с 1 июля по 31 декабря 2018 года. В этом промежутке минимальный среднемесячный размер доходов и минимальное обязательство по ЕСВ не меняются.

У кого есть шанс сэкономить?

Субсидию на общих основаниях начислят гражданам из этой категории, которые в нужный период получали хотя бы раз пенсию, стипендию, помощь при рождении ребенка, пособие по инвалидности. Такие доходы учитываются в общей копилке семьи в фактически полученном размере.

Могут претендовать на назначение субсидии и семьи, в которых есть официально безработный, получающий пособие. Правда, если оно было ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, то его доходы прибавят к общему доходу семьи в размере такого прожиточного минимума. Например, за период с 1 июля по 31 декабря 2018 года — в размере 1921 грн. Проще говоря, фактически получал меньше, но в документах, влияющих на получение субсидии, укажут больший доход. Если же пособие выше прожиточного минимума, то укажут именно ту сумму, которая была получена на руки.

Могут назначить субсидии и семьям со студентами дневной формы обучения, которые не получили стипендии. Или же если кто-то из членов семьи официально зарегистрирован как безработный, но не получает пособия (учится в учебных центрах при службе занятости). Им все равно посчитают доход в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с декабря 2018 г. — 1921 грн).

А при наличии задолженности работодателя по выплате зарплаты сотрудники имеют право на получениея субсидии на общих основаниях. В совокупном доходе семьи будут учитываться фактически полученные доходы.

Что с военными?

Имеют право на субсидию и те семьи, в которых кто-то из неработающих членов находился на срочной воинской службе в период, за который учитываются доходы. При этом за него тоже добавят доход в общую копилку. Это будет половина прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Например, при назначении субсидии на отопительный сезон с 1/15 октября 2018 года к общему доходу семьи прибавляют условный среднемесячный доход бывшего военнослужащего в размере 920,5 грн. При назначении субсидии на неотопительный сезон с 1 мая 2019 года среднемесячный доход семьи вырастет на условные доходы бывшего военнослужащего в размере 960,5 грн в месяц.

ВАЖНО: во всех остальных случаях при доходах в размере ниже минимальной зарплаты хоть на гривню (в 2018 г. — ниже 3723 грн, в 2019 г. — ниже 4173 грн) и неуплате или не полной уплате минимального обязательства по ЕСВ (в 2018 г. — 819,06 грн, в 2019 г. — 918,06 грн) за три месяца в шестимесячном периоде, за который учитываются доходы при назначений субсидий, помощь могут назначить только по решению комиссии. Ее создают органы местного самоуправления.

Поэтому, подавая заявление в управления социальной защиты для назначения субсидии при наличии таких факторов, следует указать (подчеркнуть соответствующую строчку) — чтобы заявление было рассмотрено комиссией.

То есть семья заробитчанина может претендовать на получение субсидии, если трудовой мигрант заплатит ЕСВ в Украине не менее, чем за три месяца до обращения за субсидией, и отразит в декларации среднемесячный доход не меньше размера минимальной зарплаты (в шестимесячном периоде). Также получить субсидию могут заробитчане, которые работают и платят по месту своего нахождения ЕСВ, что подтверждается документально, и задекларируют свои доходы в Украине.

Нулевая помощь от государства при виртуальном доходе: в чем подвох?

Решение о назначении или отказе в субсидии комиссия принимает на основании акта обследования так называемых материально-бытовых условий домохозяйства. Проще говоря, осмотра, насколько богато вы живете.

Кроме того, комиссия устанавливает размер среднемесячного дохода трудоспособного, но неработающего члена семьи, который включается в расчет общей копилки.

Для таких граждан среднемесячный доход может быть установлен в размере от одного до трех прожиточных минимумов (с декабря 2018 г. — от 1921 до 5763 грн). Но в большинстве случаев комиссия берет максимальную сумму. Это значит, что при среднемесячном доходе в размере трех прожиточных минимумов (с декабря 2018 г. — 5763 грн) обязательный платеж за жилищно-коммунальные услуги из такого условного дохода составит 1344,51 грн (5763/1853/2 х 15= 23,33% — процент обязательного платежа, 5763 грн х 23,33 = 1344,51 грн).

При этом расходы на жилищно-коммунальные услуги такого неработающего члена семьи в пределах социальной нормы жилья (13,65 кв. м) и социальных нормативов потребления ресурсов будет в два раза ниже (676,37 грн) обязательного платежа за услуги ЖКХ. А значит помощь домохозяйству от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг будет минимальная или нулевая.

Даже если предположить, что неработающий гражданин проживает один и комиссия приняла решение о назначении ему субсидии, то и в таком случае помощь от государства может быть нулевая. Так, для одного человека, который проживает в квартире площадью 35 кв. м в девятиэтажном доме, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм составят 1342,13 грн, то есть меньше размера обязательного платежа. А значит субсидия — нулевая. (Расчеты произведены по тарифам, установленным в Виннице).

А для квартиры площадью до 48,87 кв. м (предельная социальная норма жилья на семью из одного человека) расходы на жилищно-коммунальные услуги составят 1751,26 грн. То есть такой заявитель может получить субсидию в размере 406,75 грн при положительном решении комиссии о назначении субсидии.

Но положительное решение о назначении жилищной субсидии при такой «огромной» площади жилья на одного человека комиссия принимает нечасто.

Может ли комиссия принять решение о назначении субсидии без уплаты ЕСВ?

В случае неуплаты единого взноса членами семьи комиссия может принять положительное решение по назначению субсидии только для домохозяйств, расположенных в селе, поселке или районном центре. А горожане в таком случае могут по решению комиссии получить субсидию, если кто-либо из членов семьи предоставляет социальные услуги или когда семья находится в сложных жизненных обстоятельствах (при длительной болезни, алко- или наркозависимости при наличии справки ВКК, либо нахождении в местах лишения свободы или под домашним арестом одного из членов семьи).

Для трудоспособных членов семьи, которые не имели доходов и находились в сложных жизненных обстоятельствах, в отдельных случаях по решению комиссии доход может быть установлен в размере одного прожиточного минимума.

Можно ли при желании самостоятельно заплатить или доплатить ЕСВ?

Согласно закону, если человек находится в трудовых отношениях с работодателем или является предпринимателем, то он не имеет права на добровольную уплату единого взноса. Например, если работает не по совместительству и получает зарплату ниже минимальной — 2500 грн в месяц, с которой работодатель уплатил ЕСВ 550 грн, что ниже установленного минимального размера единого взноса, то он не сможет доплатить ЕСВ за себя сам добровольно. Работодатель по основному месту работы сотрудника должен платить единый взнос в размере не ниже минимального (с января 2018 г. — 819,06 грн, с января 2019 г. — 918,06 грн), даже если зарплату платит меньше минимального размера.

В случае если гражданин официально нигде не трудоустроен, то он может добровольно уплатить единый взнос. Для этого необходимо подать заявление в фискальную службу, которая в течение 30 дней должна заключить договор о добровольном участии такого гражданина в социальном страховании. Но срок действия такого договора — не менее года. А значит граждане которые заключат такой договор на протяжении года, должны платить единый взнос в размере не ниже 22% размера минимальной зарплаты, то есть 918,06 грн.

Также можно заключить договор с фискальной службой для единоразовой уплаты единого взноса за предыдущие периоды. При этом единый взнос за каждый прошлый период платится в двойном размере минимального страхового взноса на дату заключения договора.

Например, для того чтобы получить субсидию, гражданин решил добровольно заплатить за три прошедшие месяца ЕСВ. В этом году минимальный страховой взнос составляет 918,06 грн. Значит для того чтобы назначили субсидию на отопительный/неотопительный сезон (на полгода), необходимо заплатить 5508,36 грн. (918,06 х 3 месяца х 2). А для назначения субсидии на следующие полгода опять нужно заплатить за три месяца двойную сумму единого взноса.

Уплатив добровольно ЕСВ, потенциальный претендент на получение жилищной субсидии должен задекларировать среднемесячные доходы в размере не ниже минимальной зарплаты за период, который учитывается при назначении субсидии. Но при декларировании таких доходов следует учитывать, что из них придется заплатить в бюджет налог из доходов физических лиц (18%) и военный сбор (1,5 %).

Кстати, комиссия может назначить субсидию, если среднемесячная зарплата ниже минимальной не более, чем на 10% при условии уплаты ЕСВ за все шесть месяцев периода доходов, который учитывается при назначении субсидии.

Нюансы регистрации

В общий доход семьи включают доходы всех зарегистрированных в квартире или доме, независимо от места их проживания. Но при этом субсидия назначается конкретно одному человеку. С арендаторами и переселенцами — другая история. В данном случае учитывают лишь доходы тех, кто фактически проживает.

Например, если в квартире пенсионеров прописан взрослый сын, который давно уехал и работает в столице, а живет на съемной квартире, то пенсионеры-родители не получат субсидии на оплату своей хрущевки (62,52 кв. м), так как в доход домохозяйства будут включены доходы сына.

Предположим, что за период, который учитывается при начислении субсидии, среднемесячный доход двоих пенсионеров составил 4 тыс. грн, а взрослого сына — 12 тыс. грн. При определении обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги к доходу пенсионеров будет добавлен доход взрослого сына и среднемесячный доход на одного члена домохозяйства составит 5333,33 грн. ((4000+12000)/3), а процент уплаты обязательного платежа достигнет 21,59% (5333,33/1853/2 х 15%).

В таком случае обязательный платеж вырастет до 3454,4 грн и превысит расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм. То есть таким пенсионерам не откажут в субсидии, но ее назначат в нулевом размере, и из своего месячного дохода в размере 4 тыс. грн. они должны заплатить в полном объеме за услуги ЖКХ (по платежке — 2656,31 грн) — 66,4% от своего месячного дохода.

Если же взрослый сын таких пенсионеров не имел бы официальных доходов, то пенсионеры-родители не имели бы и права на субсидию.

Впрочем, от правила могут отступать. По решению комиссии в общий доход домохозяйства могут не включаться доходы зарегистрированных, но фактически не проживающих. Решение могут принять после осмотра жилья. Но есть нюанс: комиссия не может принять решение об исключении из общего дохода домохозяйства доходов одного из непрописанных супругов, который зарегистрирован по другому адресу. О чем речь?

Часто встречаются ситуации, когда взрослый сын, который прописан с родителями, женится и живет вместе с женой по другому адресу. В таком случае в общий доход домохозяйства, где живут родители, при начислении субсидии включают не только доходы сына, но и доходы его жены, которая не прописана и не проживает с родителями мужа. Но при этом социальная норма жилья и социальные нормативы потребления ресурсов на непрописанных членов семьи по адресу домохозяйства (на супругу) рассчитаны не будут.

При этом если жена обратится за получением субсидии по адресу своей регистрации, то в общий доход семьи будет включен доход обоих супругов. То есть доходы официальных супругов, прописанных отдельно, берут при расчете субсидии дважды по обоим адресам, а расходы по нормам учитывают только для зарегистрированных лиц.

Могут ли заробитчане получить субсидию?

По решению комиссии не может быть назначена жилищная субсидия домохозяйству, если член семьи находился за границей более 60 дней в течение периода, за который учитывается доход. Исключение из правил: если семья заробитчанина находится в тяжелых жизненных обстоятельствах. Но, опять же, окончательное решение принимает комиссия.

То есть семья заробитчанина может претендовать на получение субсидии, если трудовой мигрант заплатит ЕСВ в Украине не менее, чем за три месяца до обращения за субсидией, и отразит в декларации среднемесячный доход не меньше размера минимальной зарплаты (в шестимесячном периоде). Также получить субсидию могут заробитчане, которые работают и платят по месту своего нахождения ЕСВ, что подтверждается документально, и задекларируют свои доходы в Украине.

Как будут сокращать получателей субсидии?

За декабрь 2018 года получили субсидии около 4 млн семей. При этом средний размер льготы составлял 713 грн. Но еще год назад, в декабре 2017-го, субсидии получали около 7 млн домохозяйств и средний размер составлял 993,4 грн. То есть при росте тарифов количество субсидиантов сокращается и при этом уменьшается средний размер субсидии.

И как бы ни менялся алгоритм выплаты жилищных субсидий, порядок их назначения будет только ужесточаться. Количество льготников будет сокращаться не за счет роста реальных доходов и снижения тарифов, а за счет завышения виртуальных доходов, которые учитываются как реальные.

Урезать субсидии будут также за счет проведения верификации социальных выплат.

Что такое верификация? Это сбор, анализ и сравнения информации, полученной от получателей помощи, с информацией, которая содержится в базах данных. И таким образом правительство планирует выявлять неправомерные и нецелевые выплаты.

В конце декабря прошлого года были внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины. Согласно им, для проверки власть получает доступ к информации, содержащей банковскую тайну и персональные данные. А кроме того, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам, собственником (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления. То есть для получения и обработки ваших данных ваше согласие уже не нужно.

Также уже в этом году Кабмин одобрил проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат». И одновременно правительство приняло постановление (№18), которым расширило права главного государственного социального инспектора и государственного социального инспектора. Они будут выборочно проверять правильность составления комиссией актов обследования материально-бытовых условий семьи, а также принимать меры по возвращению излишне выплаченных средств государственной соцпомощи.

Еще инспектора получили право проводить проверку информации о фактическом проживании не только переселенцев, но и любого получателя государственной социальной помощи или выплаты. По результатам такой проверки инспектор должен составить акт обследования материально-бытовых условий семьи. Но под таким предлогом инспектора смогут зайти в любое домохозяйство (претендующего на помощь государства), ведь на такую проверку не требуется согласие заявителя. А по каким критериям инспектора будут определять степень нуждаемости семьи в помощи, постановлением не регламентируется. Не исключено, что кто-то из инспекторов может посчитать наличие в домохозяйстве холодильника (даже пустого) признаком зажиточности семьи. А акт обследования будет основанием для назначения или отказа в назначении жилищной субсидии.

Но украинцы должны знать, что социальный инспектор может проводить проверку только по решению руководителя или заместителя органа социальной защиты населения. Поэтому при приходе такого «гостя» жильцы должны потребовать у инспектора предъявить не только его служебное удостоверение, но и документ о назначении проверки, подписанный руководителем/заместителем службы.

Когда подать документы на субсидию

Граждане могут получить субсидию с 1 ноября 2018 года при подаче заявления до конца января 2019 года (если есть централизованное газоснабжение) в связи с повышением цены на газ с 1 ноября 2018 года, так как, согласно Положению, в случае изменения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги жилищные субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты таких изменений.